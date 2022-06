ETTEVAATUST ⟩ Lääne-Euroopa ööklubides külvavad hirmu nõelaga torkajad

Helsingin Sanomate andmeil on ebaselge, kes ja miks ohvreid nõelte (või süstaldega) torgib. Enamus juhtumeid on aset leidnud ööklubides ja baarides, kuid torkijat (ega ka maniaki tööriistu) pole avastatud. Ohvrid on tundnud valu ja avastanud hiljem oma kehalt nõelajälgi ja sinikaid. Analoogseid juhtumeid on Berliner Zeitungi kinnitusel esinenud ka Berliinis, AP andmeil ka Belgias ja Hollandis.