Saa teada, kui osav puhkaja sa tegelikult oled

Lisaks lõõgastumise oskusele on puhkuse ajal oluline ka leida tasakaal iseenda ja seltskonnas viibimisega. «Ükski inimene pole 100 protsenti introvert ega ekstravert. Mõni suudab paremini puhata koos teistega, mõni vajab rohkem aega iseendaga olemiseks. Suuremal või vähemal määral vajame korraks iseendaga olekut aga me kõik, niisamuti kui suhtlust. Just aga vaimse koormuse puhul ei saa aju enne puhata, kui päriselt end infomürast eemaldada,» ütleb Kertu, kes soovitab panna silmad kinni ja kuulata oma keha, hingamist, selle kiirust, sügavust. Samuti soovitab ta minna loodusesse ning suunata tähelepanu sellele, mida näeme-kuuleme looduselt, mõtiskleda, kui erinev on meie igapäevane müra looduse rahust – kas ja kuidas see meile sobib, kas argiellu naastes võiks midagi teha ehk teisiti.

Inimene pole kõikvõimas

Puhkamine on aga äärmiselt oluline oskus. Kes puhata ei raatsi, ei saa või ei oska, sellel võib Kertu sõnul olla raskem keskenduda ning olla loominguline. Samuti on sellistel inimestel suurem võimalus teha vigu ning unustada.

«Meie autonoomne närvisüsteem jaguneb kaheks: sümpaatiline ja parasümpaatiline närvisüsteem. Sümpaatiline närvisüsteem on seotud füüsilise ja vaimse koormusega, parasümpaatiline närvisüsteem n-ö jõudeolekuga, lõõgastumisega. Esimese puhul on kogu meie keha valvel, valmis tegutsema, mida näitavad kõrgem vererõhk, südamelöökide sagedus, lühike reaktsiooniaeg ja hingamine. Teisel juhul on vererõhk stabiilne või madal, hingamine rahulik, korrapäraselt saab toimuda keha ainevahetus – organism taastub pingutusest ning laeb oma ressursid järgmiseks väljakutseks täis. Selleks, et meie tervises nii oluline autonoomne närvisüsteem hoiaks tasakaalu, on vaja mõlemat: nii tegutsemist, kui sellest puhkamist, taastumist. Füüsilise pingutuse korral tundub see inimestele vahel loomulikum, vaimse pingutuse puhul kipume sageli ekslikult arvama, et oleme kõikvõimsad,» kirjeldab Kertu.