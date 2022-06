SEITSE KÜSIMUST ⟩ Mae Lender: Pean iga reisi eel veenduma, et seal liiga palju ja liiga suuri ämblikke poleks!

No see pole küll mingi kavalus, seda teavad tegelikult ju kõik - kui sa just Antarktikasse või muusse ekstreemsesse paika ei lähe, siis reisi võimalikult väikese pagasiga. Soovitavalt väiksemõõdulise seljakotiga. Sa ei pea iga päev kingi vahetama. Riideid on lihtne vahepeal pesta, mitte reisi igaks jumala päevaks uus outfit kohvrist võtta ja kogu musta pesu laadungit kaasas vedada. Lisaks on nagunii, olgu pesu must või puhas, kõik juba paari päeva möödudes veidralt lõhnav ja niiske. Või küll on mõnus jätta teised pagasilindi äärde jalalt jalale tammuma ja kohvrit ootama, ise aga põrutada uut paika avastama. Samuti ei ole seljakotiga seikleja varastele kuigi suupärane saak. Sõnaga, elu on nii palju lihtsam.