Säästulendaja nipid: kuidas pöörata pikk lennujaamas ootamine mõnusaks elamuseks

Eksperdi sõnul maksab pääs puhkealale enamasti suurusjärgus 30 eurot, mille eest saab ootamatult palju. «Näiteks Istanbuli lennujaamas, mis on paljude Tallinnast väljuvate lendude vahepeatus, saab puhkealal piiramatult süüa, samuti baarist jooke, aga ka duši all käia, unekapslis ehk sisuliselt voodis magada ning lausa seljamassaaži,» rääkis Roosipõld.

Aasiasse lendamisel on eestlaste pikkadeks peatusteks tihti ka Araabia poolsaare lennujaamad. Õppejõu sõnul tasub võimalusel lendu valida selle järgi, et viibimine lennujaamas oleks omaette elamus. «Soovitada võib Muscati lennujaama Omaanis ja Doha lennujaama Kataris,» tõi ekspert välja.

Turismieksperdi sõnul tasub puhkealadest maksimum võtta eriti siis, kui näiteks tööasjus on vaja lennata pigem sageli. «Maailmas enam kui tuhandet lounge’i kattev aastane 20 külastuse pakett maksab näiteks 160 eurot. Isegi viie-kuue reisi puhul tähendab see, et ligipääs kõigile puhkeala teenustele maksab sisuliselt samapalju, kui üks kerge söögikord lennujaama tavaalas. Sel juhul annab puhkeala kasutamine ka puhtalt rahalise võidu,» ütles õppejõud ja lisas, et see pakett hõlmab ka Tallinna lennujaama puhkeala, mis kuulub samuti maailma tippu.