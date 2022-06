Stjuuardessi viga lennu ajal viis peaaegu reisija surmani

Blogija sõnul leidis intsident aset lennuki pardal, mis sõitis Ameerika Ühendriikidest Prantsusmaale. Lennu ajal pakkus stjuardess tüdrukutele toitu ja õed uurisid ega toit pähkleid ei sisalda, sest ühel õdedest on eluohtlik allergia. Lennusaatja sõnul pardaeine pähkleid ei sisalda.

Kuid vähem kui 20 sekundit pärast seda, kui blogija õde esimese ampsu, hakkas tema kõri paisuma.

«See oli nii kiire allergiline reaktsioon, et stjuardess oli ikka veel siinsamas meie vahekäigus. Küsisin paanikas üle: «Mu õel on praegu tõsine allergiline reaktsioon, ma pean teadma, mis selles söögikorras oli,»» kirjeldas naine olukorda. Pardateenindaja vastus oli ebaselge häma, et ta siiski ei saavat kinnitada, et pähkleid üldse ei ole.

Siis, kui naine palus õe jaoks teist kuklit, sest kõrgete süsivesikute sisaldusega toidud, näiteks sai ja küpsised, võivad aidata allergilise reaktsiooni mõju vähendada, raputas lennusaatja pead, öeldes, et see pole võimalik.

Blogija sai vastuseks, et kõik reisijad peavad saama kõigepealt ühe kukli ja juhul, kui neid üle jääb, saab alles soovijatele teist pakkuda. Naine ei suutnud oma kõrvu uskuda, selgitades šokeeritult lennusaatjale, et ta ei palu teist kuklit vaid püüab päästa oma õe elu. «Kui vihaseks need inimesed siis saavad, kui neil on lennukis järsku laip?»

Stjuardess ütles talle lõpuks, et ta ei saa teda aidata, kuni ta on lennukis söögijagamie lõpetanud.

«Kõige hirmsam osa on see, et me olime kilomeetrite kõrgusel õhus ja ma arvasin, et keegi siin ei taha meid aidata ja ma pean pealt vaatama, kuidas mu õde sureb,» ütleb ta.

Kui stjuardess ei osutunud abiks, ütleb TikToker, et tema õde läks WC-sse ja sundis ennast oksendama. Umbes kaks tundi pärast allergiaravimi Benadryli võtmist hakkas turse langema.

«Kui sa hindad oma elu või kui armastad inimesi, kellega sa reisid, siis ära reisi koos Aer Lingusega, sest nad on valmis sind lihtsalt laibakotti pakkima vaid seetõttu, et kõik saaksid graafiku järgselt einestada,» ütleb sisulooja.

Kommentaatorid kritiseerisid kiiresti stjuardessi nende kalkuse ja selguse puudumise pärast pähklite olemasolu kohta lennu ajal.

«Asjaolu, et saatjad ei saanud aru, et see oli tõsine olukord, on hullumeelne,» kirjutas üks kommenteerija. «Nad ei peaks töötama stjuardessidena.»