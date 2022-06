Türgi ei väsi üllatamast: kogemus, mis jääb meelde veel pikaks ajaks!

Manavgati linna lähedal Tauruse mäestiku südames asuv Roheline kanjon on Antalya üks külastatumaid vaatamisväärsusi. Sealne maastik on hingematvalt kaunis, seda kõike hoolimata tragöödiast, mis seal alles möödunud aastal aset leidis. Nimelt oli piirkonnas ulatuslik metsatulekahju, mille tagajärjel hävis tuhandeid kilomeetreid metsa ning hukkus kümneid tuhandeid loomi.

Kanjoni juurde sõites püüavad pilke puud, mis seisavad küll endiselt püsti, kuid mille mustaks tõmbunud tüved ei lase juhtunut niipea unustada. Ja kuigi reisijuhi sõnul olevat kanjon enne põlengut hulga rohelisem olnud, ei saa siiski öelda, et vaatepilt üleliia trööstitu oleks.

Kunstjärv tekkis tammide ehitamisel ning seda täidab smaragdroheline vesi, mida Türgis naljalt ei näe. Vesi on järves kusjuures väga puhas ning mineraalirikas, seda toidab üle 20 allika.

Turistidele meeldib enim osa võtta kanjoni vetes korraldatavatest kruiisidest ning ka meie olime sinna saabunud just selle eesmärgiga.

Kuna ekskursioon toimus natuke tuulisema ilmaga, siis võttis meid peale ka tavapärasest veidi teistsugusem laev. Tagantjärele peab tõdema, et sellega meil tõeliselt vedas! Seda üldse mitte seetõttu, et ilm oleks nii halb olnud ja meil oleks tulnud muidu hirmsat moodi külmetada. Tegelikult oli päikese käes lesides väga soe ja mõnus ning saime seda täiel rinnal nautida laeva ilma katuseta osal, mida teisel veesõidukil ei oleks olnud. Lisaks oli selle laeva nina ideaalne koht pildistamiseks. Seega ei tasu veidi tuulisemat ilma peljata, sest tegelikult on ekskursioon sellest hoolimata väga nauditav.