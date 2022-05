VABATAHTLIKULT VANGLASSE ⟩ Kaks nädalat Shanghai karantiinihotellis

Selle aasta maikuus õnnestus mul murda pea aastapikkune luhtumiste jada ja naasta Shanghaisse. Miks, küsitakse, otsustasin naasta siia keset maailma kõige hullemate koroonapiirangute põhjustatud tohuvabohu? Ühest küljest muidugi oli mul tohutu huvi näha, mis mu kauases kodulinnas tegelikult toimub, aga oli ka vajadus siduda kokku need isikliku elu osad mis jäid ootamatult pikaks kujunenud eemalolekul narmendama. Sai ju augustis Eestisse tuldud vaid kuuks, paraku jäin kodumaal koroonasse ja Shanghaisse naasmist jäid takistama rahvavabariigi poolt koroona läbipõdenud reisijatele seatud üliranged piirangud. Kirjeldan siin oma isiklikku kogemust, mis siiani piirdub karantiiniga. Kuidas toimub elu linnas mu ümber, see on hoopis teine teema.

Reis vanglasse

Shanghaisse reisimist võiks praegusel ajal võrrelda reisimisega vanglasse ning see on praegu võimalik vaid neile, kel siin töökoht ette näidata. Juba Shanghai Pudongi lennujaamas avanev pilt on kurb. Meie suur ja elegantne lennujaam teenindab pelgalt kolme lendu päevas. Desinfitseerimisvedelikust nõretavad kohvrid käes, algab teekond, mille üksikasjade üle mul endal puudub otsustusõigus. Turvaaiad välistavad ära eksimise. Vastavalt elukohaks olevale linnaosale pannakse mind bussi koos ühe ilmselt kodulinna naasva hiinlannaga ja meid saadetakse meile ette määratud vastavasse hotelli.

Teekond lennujaamast koroonahotelli. Foto: Tõnis Kimmel

Shanghai karantiinihotellidest liigub igasuguseid jutte, mõned on paigutatud väikesesse akendeta tuppa. Kuna minu elukoht asub linnasüdames, siis on ka mulle määratud kunagine esindushotell Jianguo (Riigiehitaja) korralik ja sealsed kaks nädalat mööduvad nagu elevandiluutornis. Hotell on sama vana, kui Shanghai majandusime, ehitatud 1993. aastal, samal aastal kui taasavati kaasaegne Shanghai rahvusvaheline börs.

Vaade vandlitornist

Nädalaid hotellitoas domineerib aknast linna vaatlemine. Mu toa akna taga avaneb kummastav vaade Xuhui linnaosale. Shanghai esimese kaasaegse, 1990. aastate majandusplahvatuse tunnistajatena seisavad 30-korruselised kõrghooned tihedalt tänava ääres. Nende vahelises kanjonis asuval 2 x 5 realisel tänaval saab praegu autosid ka keset äripäeva loendada sekundipikkuste pausidega. Üks, .., kaks, …, jne. Märkan enamasti politsei- ja kaubaautosid, sekka mõned motokullerid ja harvad eraautot. Lõbusõite ei ole lubatud teha, igal sõidul peab olema roll koroonaviiruse Omicron-tüve leviku nulli surumisel.

Jalgsi liikuvaid inimesi on tänaval näha veel vähem kui autosid.

Vaade 26 miljoni elanikuga Shanghaile, kus ranged lukustusmeetmed on kehtinud alatest märtsikuust. Viimased nädalad on toonud märke meetmete leevendamisest. Foto: Tõnis Kimmel

Suur osa neist on kuulsad dàbái’d– inimesed valges kaitsekostüümis, kes on meie linna praegused tegelikud valitsejad. Nemad määravad seda, kuhu sa saad minna ja kuhu mitte. Ning hoia selle eest, et nad sul tuvastaksid kasvõi ribakese koroonaviirusest.

Kubricku koridor