NÄDALA REIS ⟩ Jumal tänatud, Prahas on õlu endiselt odav

See turistilõks Václavi väljakul on, tundub, üsna uus. Švejki-teema on lollikindel just endise idabloki turistide peibutamisel. Baloun, kui te kursis pole, on Jaroslav Hašeki kultusteoses ülekaaluline tentsik, kes pidurdamatult õgis.

Foto: Katrin Pauts