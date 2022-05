LENNUARVUSTUS ⟩ Kuidas käib tänapäeval Tallinnast Istanbuli lendamine?

Turkish Airlines on alati olnud turistiklassi reisijate jaoks üks parimaid lennufirmasid Tallinnas, sest piletihinnas on traditsiooniliselt sisaldunud nii toitlustus, meelelahutusprogramm kui ka vähemasti üks äraantav pagasiühik. Mis on Covid-19 pandeemia tagajärjel muutunud?

Esimene tähelepanek tuleb lennuki ukselt, kus Turkish Airlines jagab reisijaile tasuta maske, käte puhastamise salvrätte ja kõrvaklappe lennuki meelelahutussüsteemi kasutamiseks. Mask (mille kandmine on kohustuslik, muudatust võib stjuuardi arvates oodata ehk juunist) on üsna erilise disainiga ja kõrvasangad tuleb temast sõna otseses mõttes välja sikutada. Näokate on kahjuks ka üsna lämmatavapoolne, kusjuures ebamugavust suurendab asjaolu, et õhusõiduk on mingil põhjusel väga kuum. Õnneks hakkab ventilatsioonisüsteem paremini tööle siis, kui Boeing 737-800 (Turkish kasutab mõnel päeval Tallinna liinil ka Boeing 738 MAX lennukit) 18 minutilise hilinemisega õhku tõuseb. Väljalennu viibimise põhjuseks öeldakse olevat rohke liiklus Istanbuli lennujaamas.

Maskide jaotamine 26. mail Tallinn-Istanbul lennu eel. Foto: Erakogu

Maski (kuigi paljud reisijad selle kandmise kohustust eriti ei järgi ja midagi erilist nendega ka ei juhtu) tohib ametlikult ära võtta vaid söögikorra ajaks. Toitlustuses pole pandeemia aga suurt midagi muutnud: jätkuvalt on sooja roa valikuid kaks (sedapuhku pasta ja loomaliha, kusjuures loomaliha, nagu sageli varemgi, tähendab praktikas köftasid ehk riisiga lihapalle). Veel sisaldab kandik oasalatit, vett, väikest marjaaktsendi ja mannavahu tekstuuriga magustoitu ning võipakikest, kusjuures või on lennuki põrgukuumuses täiesti üles sulanud. Juurde jagab pardateenindaja saiakese. Tasuta saab ka õlut või veini, kuid neil, kes hiljem veel keelekastet küsivad, sõltub tulemus täiesti sellest, milline stjuardess või stjuuard neid teenindab: üks teatab külmalt, et teenindus on lõppenud, sest lennukis olla otsa lõppenud kogu alkohol, teine tassib veel tund aega hiljem reisijaile veinipudeleid äriklassist. Nagu sageli, on Turkish Airlines lõunamaiselt kaootiline.

Turkish Airilines annab jätkuvalt hästi süüa. Ja tasuta. Foto: Erakogu

Lend Istanbuli pole niigi lühikeste killast, kuid praegu võib ta venida suisa ebatavaliselt pikaks (enam kui kolme ja poole tunniseks), sest Valgevene ja Ukraina õhuruumist tuleb lääne poolt kaarega mööda lennata.

TK1424 numbri all opereerinud lennuk sõitis üle Poola ja võttis siis kursi Istanbulile. Foto: Kuvatõmmis Flightaware kodulehelt

Õnneks on lennukis jätkuvalt tasuta meelelahutusekraanid, mille abil aega surnuks lüüa. Huviline saab vaadata palju muu kõrval nii 2011. aastal valminud ja tapjaviiruse levikust kõnelevat õudusfilmi «Contagion» kui ka uuema aja klassikuid ehk väikseid õppefilme nimedega "Covid-19: Kuidas pesta meie käsi" ja "Covid-19: Millal pesta meie käsi".

Covid-19 teemalised õppefilmid on kõigile meelelahutusprogrammi kasutajaile automaatselt esimene valik. Foto: Erakogu

Istanbuli lennujaamas võib koroonaprotokollid peaaegu et unustada ning näitama ei pea Türki sisenedes midagi peale passi. Neil, kes kaua aega Türgis käinud pole, tuleb aga ehk üllatusena, et taksoga lennujaamast linnasüdamesse sõitmine võib nüüd maksta 400 liiri ligi. Inflatsioon on Türgis olnud sedavõrd võimas, et üks türgi liir võrdub nüüd vaid 5.7 eurosendiga.