Kreeka rannabaaris 600-eurose arve saanud naine: ma peaaegu minestasin

Naise sõnul sai kõik alguse sellest, et söögikoha teenindaja pakkus neile istumiseks päevitustoole. Töötaja oli nimelt väitnud, et kui nad tellivad joogid, ei maksa toolide kasutamine neile midagi.

Kui ema ja tütar otsustasid kaks tundi hiljem lahkuda, ulatati neile 600-eurone arve, mida nähes olid nad veendunud, et tegemist on segadusega.

«Ma läksin sisse ja nägin meest laua taga istumas. Too ütles mulle, et ma istuks maha ning hakkas siis seletama,» rääkis Moulton, kes olevat enda sõnul peaaegu minestanud.

Moulton ütles kohalikule väljaandele Proto Thema, et nad keeldusid arve maksmisest. Seepeale olevat üks töötaja talle öelnud, et nad helistavad politseisse, kes ei lase neil USAsse naasta.

Väljaanne küsis kommentaari ka kõnealuselt restoranilt. «Kõik meie müüdavad kaubad on vastavalt seadusele kataloogis üksikasjalikult välja toodud. Kataloogid asuvad silmapaistvas kohas ja me anname need enne tellimuse võtmist ka oma külastajatele. Kõikide meie toodete jaoks on olemas juriidilised dokumendid,» vastas söögikoha esindaja.