Finnair osaleb agaralt «lennukivahetuses»

Mai alguses võisid veebilehe Simpleflying jälgijad lugeda, et Soome lennukompanii Finnair hakkab lendama mitmeid lende oma oneWorldi koostööpartneri British Airwaysi jaoks. British Airwaysi oli ees ootamas kuum ja reisijaid täis suvehooaeg, Finnair ei saanud aga paljusid oma liine harjumuspäraselt opereerida Venemaa poolt algatatud sõja tõttu.

Praegu kasutab BA kahte Finnairi lennukit, alates 1. juunist on British Airwaysi lende teenindamas neli Airbus 321 õhusõidukit. Kõik lennud kannavad BA lennunumbrit ja pakuvad British Airwaysi teenindust, kuid samas on personal Finnairi oma. Simpleflyingu andmeil võib Finnairi lennukisse sattuda lennates Londonist näiteks sellistesse sihtkohtadesse nagu Faro, Porto, Valencia, Olbia, Zagreb jne.

Ilmselt oli Finnair oma lennukeid välja laenutades enda lendude täituvuse osas liiga pessimistlik, sest nüüd on Finnair Soome reisiuudiste portaali Matkaviikko teateil kutsunud tööle kogu oma personali ja inimesi pole ikka piisavalt. Seega laenutab Finnair suvehooajaks Airbus 320 lennuki Taani lennufirmalt DAT. Seda võib Finnairi lennunumbrite all lendamas näha Helsingi ja Kopenhaageni ning Lissaboni vahel, samuti ka osadel Helsingi ja Oslo vahelistel lendudel. Meeskond on DATi oma, teeninduskontseptsioon aga Finnairilt.