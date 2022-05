Uus ja ülilihtne viis Star Alliance kuldstaatuse saamiseks

Kuldstaatuse andmise tingimuseks on, et huviline investeerib enne 31. juulit 2022 350 000 bahti (see on umbes 9570 eurot) Thai Airwaysi vautšerisse, mida saab kuni 2023. aasta lõpuni kasutada kõigil Thai Airwaysi ja Thai Smile lendudel. Kampaania tingimustes väidetakse, et voucherit võib kasutada isegi teistele inimestele piletite soetamisel. Küll ei saa seda aga enam vahetada tagasi sularahaks.