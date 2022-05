Airbnb pakib Hiina turul pillid kotti

Hiina ajaleht Global Times teatab viitega allikatele Airbnb`s, et äri kinnipanemise otsuseks oli tegutsemise keerukus ja kulukus COVID-19 pandeemia ajal: erinevalt enamustest riikidest on Hiina jätkanud viiruse likvideerimise katseid massiivsete liikumispiirangutega, mis turismile mõistagi erilist võimalust ei anna.

Wall Street Journali andmeil moodustas Hiina turul genereeritud raha Airbnb kogutulust umbes ühe protsendi ning Airbnb ei saanud Hiinas suurimaks kodumajutuste broneerimiskeskkonnaks. New York Timesi andmeil pakkus Airbnb Hiina turul umbes 150 000 majutusvõimalust, kokku on neid ettevõtte veebikeskkonnas kuus miljonit.

Airbnb sisenes Hiina turule 2015. aastal ning 2018. aastal pakkus Airbnb muuhulgas neljale paarikesele võimalust võita läbi konkursi eksklusiivne ööbimisvõimalus Hiina müüril. Hiina teadurid Xiang, Liu ja Queenslandi ülikooli turismiteaduste professor Dolnicar on oma artiklis leidnud, et erinevalt paljudest teistest riikidest ei tervitanud Hiina Airbnb´d avasüli. Üheks põhjuseks oli Hiina turistide tõrksus võõrkeelse keskkonna suhtes ning arvamus, et Hiina kohalikud platvormid teenindavad hiinlaste ootusi paremini.