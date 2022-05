Piloodipõuaga maadlevas USAs soovitakse kokpitti nii kogenematumaid kui ka vanemaid lendureid

Nagu paljudes teistes riikides on ka USAs hetkel lendureid puudu ning lennufirmad soovivad noorpilootidele kergemini kokpitis kontrolli usaldada. Veebileht Flight Global vahendab, et Republic Airways, mis teeb lühematel marsruutidel allhanget Delta Airlinesile, American Airlinesile ja United Airlinesile, on palunud lennundusagentuur FAAlt luba vähendada treeningutundide arv poolele praegusest, misjärel lendurina saaks tööle hakata pärast 750 tunni pikkust lennutreeningut. Juba praegu lastakse erijuhtumeil lendurina tööle hakata pärast 1250 või 1000 treeningutunni läbimist, üldiselt kehtiv piir on aga 1500 tundi.

Reisiteemaline veebiportaal One Mile At A Time märgib ära, et enne 2013. aastat oli USAs lendurina tööle hakkamiseks sisuliselt piisav 250 lennutunnine praktika, kuid seda tõsteti siis kuus korda ühe 2009. aastal juhtunud õnnetuse järelkajana.

Kompromisse tehakse ka muus. Delta Airlines teatas juba aasta alguses, et ei nõua lendureilt enam nelja ülikooliaastaga võrreldavat hariduspagasit, sest seda asendavat osaliselt ka elu- ja juhtimiskogemus.

Väljaande Airline Weekly andmetel plaanib Lõuna-Carolina osariiki esindav senaator Lindsey Graham algatada lisaks seaduseelnõu, mis lubaks pilootidel töötada vähemalt kaks aastat senisest kauem ehk 67nda eluaastani praeguse 65 asemel.

Huvitav on märkida, et salongipersonalil ei ole USA traditsiooniliselt olnud aga üldse kindlat vanusepiiri pensionileminekuks, mistõttu mõned stjuuardid ja stjuardessid on teisel pool ookeani lennanud ringi vägagi soliidses vanuses. Enne pandeemiat töötas American Airlinesis näiteks 83 aastat vana stjuardess Bette Nash, keda reisijad armastasid tema rõõmsameelsuse pärast. Delta Airlinesi stjuuard Robert Reardon läks aga vastumeelselt pensionile 2014. aastal alles pärast 90nda sünnipäeva tähistamist.