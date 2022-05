Taisse saamist hakkab 1. juunist otsustama tehisintellekt

Tai kuningriik on riiki sisenemise reegleid alates pandeemia algusest korduvalt muutnud ning viimasel ajal on protokoll reisijaile läinud üldjoontes lihtsamaks, kuigi detailid võivad olla mõneti segadusseajavad: näiteks pakub Tai praegu võimalust reisijaile siseneda nii karantiinita kui ka karantiiniga (viimatinimetatud valik on neile, kel reisi eel on jäänud negatiivne PCR test või vaktsineerimine tegemata). Nüüd muutub kord taas ning alates 1. juunist ei pea ajakirjanduse kinnitusel Taisse reisides jääma karantiini ka vaktsineerimata või vähevaktsineeritud reisijad, kel pole enam vaja reisi eel end ka testida: piisavat saabudes lennujaamas tehtavast kiirtestist. Ilmselt on mõistlik end testida siiski ka edaspidi enne reisi (kui see võimalus alles jääb), sest saabudes positiivseks osutumine oleks ilmselt kõike muud kui positiivne.