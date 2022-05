USA ametnikud said kurjaks: lennujaamas õlle eest 27 dollarit küsimine pole õigustatav!

Uudistekanali CBC News andmeil hakkasid ametnikud New Yorgi lennujaamades toidu ja joogi hinnastamist uurima pärast seda, kui ilmnes, et teatud tüüpi õlle eest oli LaGuardia lennujaamas kasseeritud suisa 27.85 dollarit (umbes 26 eurot). Väljaanne The City andmeil oli tegemist suure ehk 680 milliliitrise õllega Sam Adams Summer Ale. Lisaks kasseeriti rekordhinnast teavitanud reisijalt 10.90 dollarit (umbes 10 eurot) portsjoni friikartulite eest. Juhtum leidis aset 2021. aastal ning kuigi ajakirjanduse kahvli otsa sattununa teatas toitlustaja OTG ruttu, et tegemist oli ebakorrektse hinnastamisega ning õlu pidanuks maksma vaid 18.15 dollarit, teatas New Yorgi lennujaamaoperaator Port Authority otsustavalt, et hiigelhinnad on täiesti õigustamatud. Edaspidi on New Yorgi JFK ja LaGuardia lennujaamades ning New Jersey osariigis paiknevas Newarki lennujaamas lubatud lennujaamas söögi ja joogi eest küsida raha 10% rohkem kui kasseeritakse sama või analoogse toote eest väljaspool lennujaama. Et rohkem pahandusi ei juhtuks, töötati lennujaamaäridele välja ka mahukas hinnastamismanuaal.