Miks ometi Tallinkis pole ühtegi naiskaptenit?

Tallinki kommunikatsioonivalla peaspetsialist Kai-Ines Nelson kinnitas Postimehe reisiveebi küsimustele vastates, et kõrgeim naissoost laevajuht Tallink Siljas on praegu Silja Serenade´i vanemtüürimees. Teadaolevalt on vanemtüürimeheks saamise eelduseks sisuliselt kaptenidiplomi olemasolu. Silja Serenade seilab Soome lipu all.

Sellel, miks kapteniametisse edutatud naisi merel nii vähe on, on mitu põhjust. Esiteks on naisi merenduses lihtsalt vähe: nagu selgitab Stena Line esindaja Soome reisiuudiste portaali Matkaviikko vahendusel, on maailma 1.2 miljonist meremehest naisi 2 protsenti. Postimehe reisiveebile on asjatundjad selgitanud, et Eestile on spetsiifiline veel teinegi probleem: nõukaajal võeti kõrgematesse merekoolidesse, kus on saanud oma hariduse enamus tänaseid kapteneid, õppima vaid mehi. 1990ndatel suhtumine muutus, kuid laevanduses kehtib edutamisel ka staaži arvestamise põhimõte, mis tähendab seda, et juba nüüdseks kaptenisildadele jõudnud noorema põlve naistel tuleb tähtsaima töökoha saamise võimaluse avanemist veel oodata. Siiski usutakse, et hinnanguliselt viie kuni kümne aasta jooksul pole ka Eesti laevadel naiskaptenid enam olemata.