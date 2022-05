SINNA JA TAGASI ⟩ Karud, pullid ja muud loomad

Hotelli oli lennujaamast lihtne saada, selle keskel asetses varjuline aiake, naabertänavail paiknes mitmeid maitsva toiduga restorane ning – see pole sugugi vähetähtis – toa võis alati saada umbes 50 euro eest. Pikkadel katkuaastatel ma Istanbuli ei jõudnud, kuid taas Bosporuse äärde reisimise võimalusi uurima hakates ilmnes, et tuttavakskülastatud hotelli hinnad olid nüüd kaks korda kõrgemad. Sada eurot oli öö tavaliselt maksnud keset Taksimi linnajagu ühes sootuks edevamas tornikujulises hotellis, kus aga nüüd ei olnud ükski tuba saadaval alla 250 euro. Kui laenata kujundeid finantsmaailmast, siis kaitseasendis karuturg on selgelt asendunud tõusvate hindadega pullituruga.