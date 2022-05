NÄDALA REIS ⟩ Lõuna-Prantsusmaal pole võimalik nukrutseda

Nice on tõeline reisihimuliste maiuspala. Igal sammul kohtab ilu ja melu, isegi lärm ja liiklusmüra on siin sooja emotsiooniga polsterdatud. Esimene tähelepanek oligi, et inimesed on õnnelikud, naeratavad ja joviaalsed. Eakad prouad on suud erksaks maalinud ning jalutavad sõbrannadega käe alt kinni hoides kohvikusse. Pärlid kõrvas, kenad kirevad rõivad seljas ja sädemed silmanurkades. Otsustasin, et sellist vanaduspõlve soovin endalegi.