Miks reis Jaapanisse võib mõneks ajaks jäädagi vaid unistuseks

Ajalehe Washington Post teateil on Jaapani Turismiagentuur öelnud, et esialgu plaanitakse riiki lubada vaid 50 vaktsiinibuusteri saanud turisti, kes võivad olla neljast riigist (USA, Austraalia, Tai ja Singapur), teatab veebileht Live And Lets Fly. Nimetatud riigid kujutavad ilmselt Jaapanisse sissetuleva turismi peamisi allikaid. Turistidel lubatakse liikuda vaid teatud piirkondades ning ükski turismigrupp ei tohi olla suurem kui 4 inimest. Samuti vajavad katseturistid spetsiaalset viisat.