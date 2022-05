Indoneesiasse on jälle lihtsam reisida

Channel News Asia annab teada, et 18. maist ei ole vaktsineeritud reisijail Indoneesiasse sisenedes test enam kohustuslik. Veebileht Simpleflying lisab, et mittevaktsineeritud peavad teadaolevalt olema karantiinis viis ööd ja maksma oma PCR-testide eest. Reutersi teateil on muutunud ka kohapealsed tingimused: enam ei pea Indoneesias õues kandma koroonamaski, kuid siseruumides ja transpordivahendites on see paraku ikka veel kohustuslik.