Türgi turism saab Ukraina sõja tõttu valusa löögi

Tavaolukorras peaks Antalya ja teiste Türgi Riviera piirkonna hotellid olema juuliks ja augustiks juba enamikus broneeritud, kuid sel aastal ollakse sellest kaugel. Kõige suurema löögi all on need hotellid, mis spetsialiseerusid Venemaa ja Ukraina turistidele.

Venemaa sõjaline sissetung Ukrainasse mõjutab otseselt kahte riiki kolmest, kus saabus Türki kõige rohkem turiste. 2021. aastal puhkas Türgis 4,7 miljonit Vene turisti, moodustades viiendiku (19 protsenti) kõikidest välisturistidest. Teisel kohal olid sakslased, kolmandal ukrainlased.

Sel aastal on nõudlus Venemaalt oluliselt kahanenud. Esiteks pole Venemaalt Türki enam eriti lende, sest Venemaa varastatud lennukeid ähvardab Türgis konfiskeerimine. Teiseks ei tööta Türgis enam Visa ja MasterCardi pangakaardid, kuigi Venemaa maksesüsteemi Mir kuuluvate kaartidega Türgis pangaautomaadist raha saab. Kolmandaks on venelaste ostujõud oluliselt langenud, kuigi ametlikult rubla aina tugevneb. Neljandaks faktoriks on üldine ebakindlus Venemaal.

Türgi turismispetsialistid nendivad, et kui sel aastal saabuks Türki Venemaalt kolmandik turistidest võrreldes eelmise aastaga, ehk 1,5–1,7 miljonit turisti, oleks ka hästi. Ukraina on sisuliselt maha kantud, sest meestel vanuses 18–60 aastat on praegu keelatud Ukrainast lahkuda. Seega võib eelmise aasta 2 miljoni turisti asemel Ukrainast Türki saabuda parimal juhul vaid 100 000 inimest – peamiselt naised, lapsed ja vanurid. Kas nad praegu puhkust Türgis ka planeerivad, on iseküsimus.

Kas teistest riikidest saabujad korvavad puudujäägi?

Vähem Vene turiste ja Ukraina turistide puudumine jätab Türgi ilma 3–4 miljardist eurost, mis oleks kasvava väliskaubanduspuudujäägi leevendamiseks hädavajalik. Seetõttu püüab Türgi meelitada turiste teistest riikidest, positsioneerides ennast Kreeka ja Hispaania odavama alternatiivina.

Praeguste prognooside järgi ongi mitmetest riikidest võrreldes eelmise aastaga Türki saabumas rohkem turiste. Näiteks Saksamaalt on viimastel nädalatel lennuühendused Türki tunduvalt laienenud ja prognoositakse, et sel aastal võiks Türgis puhata 40 protsenti rohkem sakslasi kui eelmisel aastal. Britte loodetakse näha 50 protsenti rohkem ja poolakaid 60 protsenti rohkem, kuid nende numbrid eelmisel aastal olid võrreldes sakslastega ka tunduvalt madalamad. Eelmisel aastal külastas Türgit 3,1 miljonit Saksamaa turisti, kuid võrreldes 2019. aasta 5 miljoni või 2015. aasta 5,5 miljoniga kasvuruumi jagub.

Eestist lubasid Pegasus ja SunExpress suveks Antalyasse tõelist lennupidu, aga kusagil mindi planeerimisega liiga optimistlikuks. Pegasus tõmbas 2 korda nädalas Tallinnast Antalyasse toimuma pidanud lennud üldse maha ja SunExpressi 5–7 lennust nädalas on saanud 2 lendu nädalas.

