Eksperdid: China Easterni katastroofi põhjustas inimese tahe

Ajaleht Wall Street Journal annab mõista, et 21. märtsil Hiinas nina ees alla kukkunud China Easterni Boeing 737-800 huku uurijad on seisukohal, et katastroofi põhjustas piloodikabiinis tegutsenud isiku tahe. «Lennuk tegi, mida talle öeldi,» sõnas ajalehele uurimise käiguga kursis olev isik.