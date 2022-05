Smartlynxi uus hiidlennuk veab reisijaid ka Türgimaale

Varem kuulus kahe vahekäiguga pikamaalennuk Malaisia odavlennukompaniile Air Asia X, mis koroonapandeemia käigus aga sattus raskustesse ja (nagu nagu mai algul teatas Malaysia Now) on olnud kimpus reisijatele ärajäänud sõitude eest raha tagastamisega. Alates märtsist 2022 on kaheksa aastat vana lennuk liisitud Smartlynxile ja registreeritud Malta õhusõidukite registris. 14. ja 15. mail on lennuk teinud tšarterlende Tallinnast Antalyasse, 16. mail lendas õhusõiduk samal marsruudil algusega Riiast.