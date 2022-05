Minu Kalamaja: Kuidas visionäär Noblessneri sündi ette nägi

Aga nagu nüüd näha, on Jaanuse kõige uljamadki plaanid tõeks saanud. Noblessneris on luksuskorterid, restoranid, peened kunstigaleriid, Proto avastuskeskus, aga ka sadam ja purjekool, mille ta kümne Optimistiga alustas ja mille purjetajad on nüüd ka olümpiale jõudnud. Ka on Noblessneri nimi salvestunud inimeste kohamällu.

Muidugi tuli sinna alguses ka purjetaja ja koorijuht Tõnu Kaljuste, kes tõi valukotta muusika ja siis sellised festivalid, mida võis ammuli sui vaatama jäädagi. 2008. aastal andis Kaljuste seal esimese kontserdi, mis oli Lera Auerbachi „Vene reekviem“. Publik olla kohale toodud laevadega, sest teisiti sinna ei pääsenud. Rääkimata sellest, kui palju Pärti ja Ellerit seal on mängitud, filme näidatud või etendusi tehtud.

Mäletan, et kui kord Tallinna Merepäevadel juba avatud Lennusadama juurest mööda konarlikke sildu ja laudteid 2010. aasta paiku Noblessnerisse jõuan ja näen seal puust purjelaevu, hooajakohvikuid ning kai peal merekonteinerites elavaid ja aiakesi pidavaid unistajaid, tunnen lõplikult, et see ala on linnaruumina inimestele tagasi võidetud. Nüüd on see kiht mõistagi glamuurile ja avatud sadamalinnakule teed andnud.

Kui Vana-Kalamaja tänava ääres kohvikus Jaanusega viimati juttu ajame, pole veel Noblessner kogu oma ilus õitsele puhkenud. Nüüd on iga kord sinna sattudes suu ammuli, et mis seal siis nüüd veel on avatud ja toimunud. EV100 raames toimub seal vägev etendus «Saja lugu», siis satun vaatama Gustav Ernesaksa võimsat lugu «Hakkame, mehed, minema».

Kord rannas jalutades jään kai all silmitsema täiesti alasti näitsikut, keda teine, silm krõllis, muudkui pildistab. Ilmselt suunamudijad. Neile Noblessneri moodne väljak meeldib. Alailma sünnib seal mõni klipp.