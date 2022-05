Oktoberfest toimub pärast kaheaastast pausi taas

187 Oktoberfesti toimumisaeg on 17. septembrist kuni 3. oktoobrini 2022. Külastajatele mingeid Covid-19 seotud piiranguid pole (eeldusel, et lähitulevikus epidemioloogiline olukord äkki oluliselt ei halvene).

Müncheni linnapea Dieter Reiter ütles, et otsus ei tulnud kergelt, sest tõstatus küsimus, kas Ukrainas käiva sõja tõttu on festivali praegu sobilik pidada. Münchenis on see oluline teema ka seetõttu, et Kiiev on Müncheni sõpruslinn. Lõpuks sai pragmatism võitu ja otsustati ettevalmistused käivitada, kirjutab Trip.ee.