Turkish Airlinesi erihinnad Dubaisse, Hongkongi, Singapuri, Tokyosse ja mujale

Lennata saab ka Aafrikasse, näiteks edasi-tagasi lennud Kilimanjarosse on saadaval 277 eurost, Nairobisse 296 eurost, Accrasse 392 eurost.

Erinevalt paljudest konkurentidest sisaldavad Turkish Airlinesi hinnad toitlustuse kõrval ka pagasivedu, kuid tuleb pidada silmas, et võimalus siseneda turistina Hongkongi (ja isegi Jaapanisse, mis on küll andnud mõista, et lihtsustab riiki sisenemist juunikuust) ei pruugi olla isegi sügisel täiesti kindel.