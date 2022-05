Kas Myanmar alustab taas turistiviisade väljastamisega?

Myanmari (tuntud ka kui Birma) ametivõimud teatasid Associated Pressi teateil, et Myanmar hakkab 15. maist taas turismiviisasid väljastama. Riiklikus Global New Light of Myanmar ajalehes selgitati, et seda tehakse kavatsusega harmoneerida turismipoliitikat naaberriikidega, kes on (Hiina erandiga) oma piirid rahvusvahelistele ränduritele taas avanud.