SINNA JA TAGASI ⟩ Reisimisest ja surmast

Siiski on reisile minek «väike surm» just olemuslikult: inimene, kes oli alles äsja siinsamas meie keskel, on ju korraga kusagil ära, hüpanud tundmatusse. Niihästi reisija kui ka surnu on «lahkujad»; reisiline siiski vaid ajutiselt, selleks, et uute ideede ja kogemustega laetult tagasi tulla. Tõsi, võidukas kojuratsutamine ei ole samas muidugi garanteeritud, vahel on naasmine pigem tagasi urguroomamine. («Reisimine on sama mõttetu nagu õgimine. Korraks vaid. Kulutad hulga raha. Jääb ainult mälestus nagu unenäost, raha aga läind,» nendib Facebookis hea tuttav Katrin.)