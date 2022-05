VAATLUSED KREEKA SAAREL ⟩ Aastaajad vahelduvad Samosel sagedasti nagu särgid seljas

Aga kõik see on tore. Nii ei saa maailm iial otsa, ei kordu. Samas midagi on tuttav ja äratuntav. See on nagu armastatud naisega, keda pole kaua näinud. Naine pole küll Herakleitose jõgi... aga samas, kes teab: «Sinu süda on kui Emajõgi, voolab tasa, tundmata ta vägi... täna võin ma neidu armasta, homme vaatan, kuidas temast lahti saan.»