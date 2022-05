VIDEO ⟩ Kuidas poolpaljas mees mind Türgi saunas pesi, kuivatas ja riidessegi pani

Mina käisin Türgis, Antalyas asuvas Ottomani hammam’is. Olen ühe korra varem Türgi saunas käinud ja tookord mõtlesin, et tore on, tehtud ta sai, aga rohkem tõenäoliselt ei lähe. Säh sulle siis.

Türgi sauna minnes tuleb kõigepealt istuda maha klienditeenindajaga, kes jutustab pakutavatest pakettidest ning üritab puhkajaid meelitada ostma enamat kui tavaline pakett. Neil on kohustus seda pakkuda, nii et võib ka lihtsalt viisakalt naeratada ja jääda tavapaketi juurde – nagu mina tegin. Klassikaline pakett sisaldab sauna ja basseini, mis teevad poorid lahti, koorimist ja pesemist ning lõpetuseks 40-minutilist massaaži.

Alustame!

Asjad sirgeks räägitud, panin riietusruumis bikiinid selga, sidusin rätiku ümber puusade ning läksin suurde ruumi, kus oli mullivann, saun, duširuum ning lauake vee ja puuviljadega. Tegelikult oli seal ka jääkauss alkoholi ning karastusjookidega, kuid neid ma ei söandanud puutuda, sest kartsin, et hiljem esitatakse arve. Kui pärastpoole selle kohta uurisin, sain siiski vastuseks, et nad oleksid maininud, kui see oleks lisatasu eest olnud, ent alati tasub olla ettevaatlik.

Hammam'i esimest vooru alustasin saunalaval, kus oli umbes 50 kraadi sooja, ehk mitte just kõrvetavkuum. Tunda oli tugevat eukalüptihõngu, mis pani silmad ja huuled õhetama, kuid mitte halvas mõttes. Saunas end higiseks ajanud, tuli astuda tulikuuma mullivanni, kuhu minna oli sama vaevaline kui jääkülma vette.

Poorid avatud, puhkasin laua ääres, jõin vett, sõin õunaviile ja vaatasin muudkui kella – seal ruumis pidin programmi järgi viibima pool tundi, kuid keegi ei tulnud mulle järele. Ka sellega tuleb arvestada, et kõik kipub võtma rohkem aega, kui lubatakse. Klienditeenindaja ütles, et tavaliselt tulevad inimesed Türgi sauna koos perega ja veedavadki seal terve päeva. Mul aga nii palju aega polnud.

Pärast sauna ja mullivanni värskendasin end laua ääres vee ja puuviljadega. Foto: Annaliis Laidre

Viimaks viidi mind järgmisse ruumi, kus ootas palja ülakehaga mees, et mind marmorist plate peal läikima lüüa. Kusjuures, võimalik on paluda ka naist end pesema. Näiteks Türgi perede puhul pesevadki naisi naised, sest nende usu ja kommete järgi ei kõlbaks teisiti kuidagi. Ent ka turistil on see võimalus, kuid seda tuleb eraldi küsida – vaikimisi juhatatakse sind ikka meesterahvale pesta.

Mu üks lemmikosadest Türgi saunas oli protseduur pehme vahuga. Foto: Annaliis Laidre

Türgi mees kooris mu nahka spetsiaalse kindaga, millele järgnes protseduur mõnusa siidise vahuga, mida ta mulle heldelt peale kuhjas ja millega masseeris. «Kõik OK?» küsis ta aeg-ajalt. Ka enne bikiinipaelte vallapäästmist küsis ta eelnevalt mu nõusolekut. Kui tugevalt klienti küüritakse, paistab sõltuvat pesijast – minu grupi kogemused siinkohal lahknesid, ehkki kõik jäid rahule. Lõpuks kuivatas Türgi mees mind ära ja aitas hommikumantligi selga. Tõepoolest, endal polegi vaja midagi teha, ainult keerata-pöörata ning jäsemeid tõsta, kui seda kästakse.

Pärast pesemist ja koorimist sain näole savimaski. Foto: Annaliis Laidre

Puhtusest krudisemas, juhatati mind lamamistooli, kus mulle kanti savimask näole. See näol, ootasin programmi viimast osa ehk massaaži. Massaaž oli väga lõõgastav, kuid umbes pärast kümmet minutit laekus ruumi tõlk, kellele massöör midagi murelikult türgi keeles seletas. Tõlk andis tema professionaalse hinnangu mulle edasi: minu selgroo üks disk on pinge all, mistõttu kaelasooned on kinni, lümfisüsteem tuksis ja küllap valutab mul aeg-ajalt ka pea. Mulle oleks tungivalt vaja ravimassaaži, mida nad mulle lahkesti allahindlusega pakuvad.

Õnneks oli mind sellise asja eest hoiatatud, nii et teadsin kindlameelselt keelduda. Kui hiljem sellest meie grupis rääkisin, selgus, et veel kahele ajakirjanikule oli sama pakkumine tehtud, ja mis kõige huvitavam – ka diagnoos oli meil täpipealt sama.

Sellega sai minu Türgi sauna kogemusele joon alla ja ma jäin väga rahule. Tundsin end pärast lõõgastunult ja heatujulisena ning ütlen kõigile pelglikele naistele, et karta pole midagi. Ja kui hirm ikka liialt närib, saab küsida ka naisterahvast end pesema.