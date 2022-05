IMELINE PÄÄSEMINE ⟩ Lennata mitte oskav reisija maandas piloodi haigestumise järel lennuki

Veebilehe Airlineratings teateil leidis intsident aset teisipäeval Florida ranniku lähistel. Cessna Caravan propellerlennuk oli teel Bahamalt Florida Fort Pierce lennuväljale, kui reisija Darren Harrison lennujuhtidega ühendust võttis ning teatas, et tal on pardal tõsine olukord, kuna piloot on kontaktivõimetu (incoherent) ning et ta ise ei tea, kuidas lennukit juhtida.

Külmaverelisena mõjuv reisija teatas siiski, et näeb kokpitist Florida rannikut ning raadio teel lennuinstruktori paberitega lennujuhiga kontaktis olles õnnestus tal ühemootoriline lennuk Palm Beachi lennuväljal maandada. CNNi andmeil teavitas lennujuht ka Palm Beachi lennuväljal starti oodanud liinilendurid, et need nägid just pealt reisija poolt teostatud maandumist ja professionaalsed piloodid ei hoidnud kiitusega tagasi. Internetti on lekkinud ka audiofail kiirkorras lenduriks koolitatud reisija ja lennujuhi vestlusest dramaatilise õhusõidu kestel, mida saab kuulata Youtube keskkonnast. Spekuleeritakse, et kui reisijal polnud tõesti lennukoolitust, pidi ta olukorra nii edukaks lahendamiseks vähemasti olema pikkade kaasreisijatundide jooksul silmad hoolega lahti hoidnud.