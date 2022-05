Üllatav põhjus, miks lennufirma meelega reisijate pagasi maha võib jätta

25. aprillil Darwinist Londonisse teel olnud reisijad said oma pagasi saatusest teada 20 minutit enne Londonis maandumist. Põhjus, miks Qantas oli otsustanud turistiklassis sõitjate kimpse-kompse lennukisse mitte laadida, seisnes selles, et muidu oleks õhusõiduk olnud liiga raske. Ajakirjanduses oma nördimust jagades kurtsid mõned, et olid valinud non-stop lennu spetsiaalselt selleks, et pagasi kadumamineku risk väiksem oleks. Ajalehe The Guardian teateil sai vähemasti üks reisija oma pagasi kätte alles kuus päeva hiljem. Väidetavalt on Qantas saatnud hilisematele Darwin-London liini reisijaile sõnumeid, et nad paari päeva riietuse ja ravimid käsipagasisse paigutaks, sest sumadanid ei pruugi kohale jõuda reisijatega samas taktis.