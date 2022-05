Londonis avaneb peagi kuninganna auks uus hiidrongidega supermetroo

Sarnaselt paljudele suurtele infrastruktuuriprojektidele on kuninganna Elizabethi nime kandev ja Crossraili nime alla arendatud uus metroo valmimas esialgu plaanitust hiljem (suisa neli aastat hiljem) ning ka kulud on kasvanud eelarves sätestatust 4 miljardit naela suuremaks.

Nüüdseks on siiski öeldud välja päev, mil täies mõõdus umbes saja kilomeetri pikkune (ja valdavalt maapealne) liin vähemasti osaliselt toimima hakkab: 24. mai 2022. Ajaleht Daily Mail annab teada, et esialgu avatakse reisijatele kolm eraldi raudteed (Readingi ja Paddingtoni vahel, Paddingtonist Abbey Woodi ja Liverpool Street jaamast Shenfieldi) ning omavahel seotakse need tunneli keskosaga alles sügisel. Briti ajakirjanduse andmeil hakkavad uut liini teenindavad rongid olema kuni 200 meetrit pikad ja kuni 1500 reisijat mahutavad ehk vähemasti kaks korda sama suured kui seni harjumuspärane.