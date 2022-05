HOIATUS ⟩ Lennureis Suurbritanniast võib panna pistma rinda tohutute järjekordadega

Need on vaid mõned lennureisijate reaktsioonid Suurbritannia lennujaamades täna tekkinud järjekordadele. Väljaandes Mancester Evening News tänab üks rändur oma õnne, et ta ei kuulanud lennukompanii soovitust saabuda lennujaama kaks tundi enne lennuki väljumist. «Tulin kohale kell neli hommikul,» ütleb reisija, kes oli kolmveerand kuus ikka veel järjekordades.