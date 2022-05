Mis sobib Tallinki meelest kokku nii seaprae kui ka šokolaadikoogiga?

Laevafirma uueks punaveiniks on Lõuna-Itaaliast pärit Barbanera Campo Pietra Appassimento Organic, mille lõhnas ja maitses öeldakse olevat kirssti, ploomi ja tikritki, sellal kui vegansertifikaadiga valgevein Markus Huber Grüner Veltliner Winemaker’s Selection Organic on pärit Austriast ja sobib kenasti näiteks mereandide ja idamaise toiduga. Täielikult vegan on ka laeva ametlik vahuvein Corvezzo Blanc de Blancs Spumante Organic, mis pärineb Veneto maakonnast Põhja-Itaalias ja väärib maitsmist kala või koorikloomadega.