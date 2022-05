Islandile tuleb Eesti tänav. Aga kus neid maailmas veel asub?

Islandi populaarne ajaleht Morgunblaðið annab teada, et Islandil on otsustatud Reykjaviki Ártúnshöfði piirkonnas anda Eesti, Läti ja Leedu nimed kolmele merelt võidetud maale loodavale tänavale, mis hakkavad sõnasõnalt küll kandma kai (bryggja) nime, kuid kujutavad Reykjavikis elava eestlanna Tui Hirve sõnul siiski tänavaid, mida mööda saab «sõita autode ja tõukerataste ning mitte paatidega». «See saab olema uus elamurajoon, siin nimelt tihendatakse hoogsalt linna ja varem linna serva jäänud tööstuskvartalitest on nüüd kujunemas kesklinnast pisut eemal elumajade kvartalid,» kirjeldab Tui Hirv.