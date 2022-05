LOUNGEARVUSTUS ⟩ Kas Tallinna lennujaama äriklassi ootesaal on 29 eurot väärt või mitte?

Tasuta pääsevad äriklassi ootesaali Turkish Airlinesi, Finnairi, airBalticu, SWISSi ja LOTi äriklassis reisijad ning – pärast mõningate katset Tallinnas ilma äriklassi ootesaalita hakkama saada – ka Lufthansa kunded, samuti paljude lojaalsus- ja liikmelisusprogrammide kaardiomanikud. SAS jätkab vana poliitikaga ja oma kundede äriklassi ootesaali eest ei maksa. Seega ei saa tasuta ootesaali ka need, kes SASi lennul ja omaks muidu õigust äriklassi ootesaali kasutada Eurobonuse või mõne partnerprogrammi eliitasemel olemise tõttu. Samas on kõigil võimalik kuni kolm tundi lounges viita 29 eurose tasu eest (2–12-aastastele lastele kehtib 9 eurone soodushind). On see kogemus aga makstud raha väärt?

Kokkuvõte: Tallinna äriklassi lounge on mugav ja (pikema viibimisaja korral) ehk lausa raha säästa aitav viis lennu ootamiseks ka sissepääsupileti ostnule. Tunnustustväärt on keskendumine eestipärastele suupistetele, kuid tuleb mainida, et ka sooja söögi pakkumine on äriklassi ootesaalis siiski heaks tavaks ning Tallinna lennujaamal oleks siin võimalik veidike areneda. Erilise kiituse saab aga lounge toimekas ja alati sõbralik personal ning muidugi on Euroopa lennujaamades tavalise ülekoormatuse kõrval lausa haruldane see, et siin on pea alati ruumi.