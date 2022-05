VÄRSKE REISIRAAMAT ⟩ Minu Karjala: «Karjalased on teiste soomlaste arvates niisugused igiliikurid, kes naeravad ja nutavad läbisegi»

JUURED

Luuletaja Heli Laaksonen on öelnud idasoomlaste kohta tabavalt, et meil tuled põlevad kogu aeg. Alguses ma ei saanud täpselt aru, mis ta mõtles, aga pärast jõudis kohale, see käib meie elavhõbedana näiva iseloomu kohta. Karjalased on teiste soomlaste arvates niisugused igiliikurid, kes naeravad ja nutavad läbisegi. Ma kirjutan sellele kahe käega alla. See lohutab mind tihti. Ma polegi hull, olen lihtsalt säärane piirijuhtum – karjalane.

Kui ma olin väike, käisime toredasti läbi kogu emapoolse suguvõsaga, aga isapoolne suguvõsa sai tähtsamaks juba seetõttu, et Pahkavaarasse oli vaja heinategemise ajal appi minna. Oma suved veetis meie pere seega enamasti seal.

Pahkavaara asub Helsingist umbes 500 kilomeetri kaugusel. Lähim alevik on Ilomantsi, kuhu on alla kümne kilomeetri. Alevik ei meeldi mulle sõnana. Ma olen harjunud ütlema «kirik». Kui keegi Pahkavaaras ütles, et läheb Ilomantsi alevikku, siis öeldi kirkonkylälle või kirkolle. Edaspidi siin raamatus ütlengi aleviku kohta kirik.

Minu isa Sampo sündis Möhkö külas Rahevaaras, talus, mille maadest pool jäi sõja järel Venemaale. Kuni Nõukogude Liidu lagunemiseni asus see talu täielikult piiritsoonis, kuhu saanuks ainult eriloaga. Ilomantsi kirikule on mööda autoteed 25 kilomeetrit, veel kuuekümnendatel oli tee Möhkösse jube. Praegu viib sinna ilus asfalttee.

Pahkavaarasse kolis perekond Keränen 1960ndate keskel. Minu jaoks on Pahkavaara ülioluline juba sellepärast, et see on ainus konkreetne koht maailmas, kus olen käinud igal aastal oma elus ja näinud, kuidas elu on muutunud.

Niikaua, kui ma mäletan, mu isa on teinud kojamehe tööd. Isa on Soome kojamehe arhetüüp, nüüd juba pensionil, aga mäletan, et ta sai läbi kõigi meie maja inimestega ja teadis, kuidas tema territooriumil ehk tema majade piirkonnas asjad käivad.

Kojamehe töö oli aus töö. Oli muidugi neidki, kellele kojamehed ei meeldinud, ja töö oli vahel ka ohtlik. Ükskord, kui naabermaja ühest korterist tuli gaasilõhna, keeldusid politseinikud sisse minemast ja isa käis gaasikraani sulgemas. Enesetappu üritanud mees elustati, aga tänulik ta selle eest polnud. Kuulsin isalt, et pärast ähvardas see mees kõrtsis hoopis mu isa maha lüüa, et miks ta ära päästeti.

Isa ema kutsusin mummoks. Tema nimi oli Helmi nagu minu emalgi. Isa isa kutsusin ukkiks. Tema nimi oli Juho ja teda hüüti ka Jussiks. Mummo ja ukki olid talupidajad. Ukki tegi ka sadulsepatööd ning ümberkaudsed talunikud käisid hobustega tema juures, kui nad ise hobuste rautamisega hakkama ei saanud.