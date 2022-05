SUPERPAKKUMISED ⟩ Kuidas saada Finnair Plus eliitstaatus vaid ühe reisiga?

Kui harjumuspäraselt annaks liinilend Tallinnast Helsingi kaudu New Yorki ja tagasi näiteks Economy Light klassis 500+4000+4000+500 punkti (kokku 9000 punkti), siis kampaania ajal ostetud pilet teeniks kokku 27000 punkti. Selle eest võiks saada näiteks ühe edasi-tagasi äriklassi reisi Põhja-Euroopas (25 000 punkti) ning Finnair Plus madalaim staatuslevel ehk Silver (30 000 staatuspunkti) jääks nibin-nabin saavutamata.

Sünnipäevasoodustused laienevad Finnairil ka punktide kulutamisele: paljud enne 10. maid broneeritud preemiareisid (ei osale näiteks liinid Helsingi ja järgmiste linnade/maade vahel: Chania, Dallas, Dubai, Edinburgh, Hiina, Alanya, Heraklion, Jaapan, Korea, Las Palmas, Los Angeles (otselennud Arlanda ja Los Angelese vahel on aga kampaaniakõlbulikud), Madeira, Malaga, Napoli, New York otselennud Arlanda ja New Yorgi vahel on aga kampaaniakõlbulikud), Palma de Mallorca, Porto, Rhodes, Seattle, Tenerife, Verona ja Visby). võivad kuni 30. novembrini reisimiseks olla saadaval 30% punktisoodustusega, misläbi näiteks 25000 punkti nõudev äriklassi ühe suuna preemialend Euroopa (näiteks marsruudil Tallinn-Helsingi-London) on saadaval vaid 17500 punktiga.