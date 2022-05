American Airlinesi stjuardessid tahavad, et turistiklassi reisijail keelataks üks mõnus tegevus

«Purjus reisijad on palju enamat kui lihtsalt ebameeldivus. Need on ohuks teistele ning salongipersonali ja lennu enda ohutusele. Väita aga, et need, kes maksavad lennukis kõige madalamaid hindu, on need, kes võivad olla rohkem süüdi, kui joovad rohkem kui kaks jooki, on jäme oletus selle sõna igas mõttes,» arvab arengut kommenteerinud veebiväljaanne Travelpulse.