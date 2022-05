SEITSE KÜSIMUST ⟩ Kadri Kõusaar: «Reisimine ei lase marineeruda oma pisikeses mullis»

Mis on see koht, kuhu ikka veel tahaksite tagasi minna? Miks?

Oleksin ükskord 19-aastasena ookeanilainetes Dominikaani vabariigis peaaegu ära uppunud. See oli täiesti kohutav tunne. Otsustasime ühe teise tüdrukuga ujuda ümber kalju randa, kuhu maismaad pidi hästi ligi ei saanud. Aga tekkisid metsikult suured lained, mis tirisid merele. Ega seal midagi muud teha ei olnud, kui lihtsalt ujuda täiest jõust ja mitte paanikasse sattuda. Teadsime, et keegi peale meie endi meid aidata ei saa... Tagasi ronisime ikkagi üle kaljude, olime õppetunni kätte saanud – tundmatus kohas ikkagi lihtsalt oma lõbuks vette hüpata ei maksa.

See ei ole isegi kavalus, vaid lihtsalt parem nii kliimale kui rahakotile: kanna kaasas taaskasutatavat joogipudelit. Seda saad pärast turvakontrollist läbi minemist veega täita. Ütlen ausalt, et mulle kohe üldse ei meeldi Euroopa Liidus (või kus iganes korraliku kraaniveega kohtades) see, et masse suunatakse ostma plastpudeleid ja kaudselt kaasrahastama ookeanide reostust ja plastisõltuvust. Ärge osalege selles.