Tallinki laevadel saab lugeda Eesti poolt keelustatud uudiseid

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on teadaolevalt käskinud juba nädalate eest blokeerida Eesti internetiteenuse osutajatel ligipääs arvukatele Venemaa veebilehtedele, kuna neil õigustatakse Ukrainas asetleidva agressioonikuriteo toimepanemist. Eesti elanikel peab TTJA otsuse kohaselt olema võimatu lugeda selliseid Venemaa uudistedomeene nagu ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru, 1tv.com, lenta.ru, tass.ru, smotrim.ru, ontvtime.ru, tokshow.online ja rus24.tv. Postimehe reisiveebi tähelepaneku kohaselt saab kõiki neid veebilehti siiski külastada laevaga Rootsi või Soome sõites (mõistagi ka Rootsis ja Soomes kohal olles).

Tallinki IT juht Martin Mürk lausus kommentaariks, et Tallink ei tegele ise veebiliikluse piiramisega ja laseb laeva wifi kasutajatel vaadata seda, mida teenusepakkujad lubavad. «Teel Rootsist Tallinnasse kasutame nii Rootsi, Soome (eraldi veel suisa Ahvenamaa) ja Eesti telekomi ettevõtteid enda laeva interneti saamiseks. Seega, kui mõni portaal või sait on mõnes võrgus saadaval, siis tuleks pöörduda telekom ettevõtete poole küsimusega, miks teatud saite ja lehekülgi veel piiratud pole,» rääkis Mürk.