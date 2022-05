SINNA JA TAGASI ⟩ Appi, röövitakse!

Eurowingsi pilet oli saksa keeles teavitanud, et võimalik on pardale võtta väike isiklik ese ja kuni kaheksakilone käsipagas, ning kui suur pagas ära ei mahu, pannakse see tasuta lastiruumi. Nii ilusti nad lubasidki: tasuta! Reisija silmad libisesid üle sulgudes märkusest «nur in SMART/BIZ class:2x» ning ega märgateski poleks osanud teha vajalikke järeldusi. Küll pärisin hommikul check-in’is eraldi üle, et kas mu käsipagas ikka pardale sobib. «Ojaa!» vastas Eurowingsi neiu julgustavalt ja pani mind istuma veel varuväljapääsu ritta. Olin liigutatud.