NÄDALA REIS ⟩ Venemaa reisipäevik

25. märts. Alustan laskumist põrgu. Ootan ebameeldivusi reisi ajal, piiril, Peterburis ja Moskvas ning see kõik tekitab minus erilist sünget irooniat. Kuid Eesti rong Narva on nii vaikne, maastik akna taga nii rahustav, et unustan kurvad mõtted.