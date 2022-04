Hispaania söögikohad ei tohi vee eest enam klientidelt raha kasseerida

Seaduse eesmärgiks on vähendada plastikjäätmeid ja ühekordselt kasutatavat pudelitaarat. Seni oli baaridel ja restoranidel võimalus valida, kas nad pakuvad külastajatele kraanivett või mitte ja kas teha seda tasuta või tasu eest. Nüüd on asi üheselt selge – kõik toitlustusasutused on kohustatud pakkuma tasuta vett. See kehtib ka hotellides asuvates söögikohtades.