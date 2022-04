Viru hotell saab peagi pool sajandit vanaks

Hea teada, et «Viru» kõige staažikam töötaja on Tallinna esimeses kõrghoones ametis olnud kaks kuud kauem kui hotell avatud on olnud. «Jah, meil on 1 kokk, kellel täitus märtsis 50. aastat töötamist Viru hotellis,» kinnitab hotelli turundusjuht Aire Malvik. «Ta on aga väga tagasihoidlik ning ei soovi meedia tähelepanu.»