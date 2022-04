Lufthansa lendudel võib jääda tühja kõhuga

Saksa lennuliin Lufthansa andis reedel teada, et seoses paljude töötajate haiguslehele jäämisega Gate Gourmet nimelises lennutoitude valmistusettevõttes ei ole võimalik toitu osta Frankfurdist väljuvatel lühimaalendudel. Äriklassi toitlustamisega saadakse siiski hakkama ning söök on olemas ka pikamaalendajate jaoks. Spiegeli andmeil on kaose teiseks põhjuseks varem Lufthansa reisijate toitlustamisega tegelenud LSG Sky Chefs ülevõtmine juba eelpoolviidatud Gate Gourmeti poolt, mis on mõningatele töötajatele toonud kaasa tuhandeeurose palgakärpe. Lufthansa on Spiegeli kinnitusel lubanud saata neile reisijaile, kelle lendudel toitlustamist pole, inspiratsioonirohke e-kirja vihjetega toidu soetamiseks sobivatest kohtadest lennujaamas.