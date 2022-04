Millega tuleks arvestada neil, kes tarbivad lennureisi ajal alkoholi?

Sellele küsimusele pole lihtsat vastust, väidavad eksperdid. Õlle või veini tellimine lennates on isiklik otsus, mis võib sobida inimesele, aga mitte alati tema kõrvalistujale.

«Kui inimene on lendamise tõttu ärevil – ja see ei kipu alkoholi juues süvenema - võib alkohol mõnikord aidata lõdvestuda või muuta protsessi veidi meeldivamaks,» ütleb toitumisspetsialist Wendy Bazilian.

Siiski tuleb arvestada, et lennukis joomisega võivad kaasneda ka kõrvalmõjud.

Sa ei pruugi hästi magada

On ahvatlev tellida jooki lootuses, et see aitab teil uinuda ja öise lennu ajal hädavajalikku puhkust saada. Kuid ekspertide sõnul pole see tingimata parim idee. «Kuigi arvate, et see lõdvestab teid, on teie uni tegelikult häiritud ja tõenäoliselt ei lange te REM-unne, mis on väljapuhkamiseks vajalik,» ütleb dietoloog Amy Shapiro.

«Kuigi lennu ajal joomine tõepoolest ei soodusta taastavat und, võib see siiski aidata mõnel inimesel uinuda. Märksõnaks on mõõdukus,» lisab Bazilian.

Võib tekkida vedelikupuudus

«Alkohol on diureetikum, mis tähendab, et see suurendab uriinieritust kehas. Kui te ei joo selle vedelikukaotuse korvamiseks täiendavalt vett, võite kiiresti dehüdreeruda,» paneb Shapiro reisijatele südamele.

Võite jääda endalegi arusaamata väga purju

«Inimesed ei kipu lennates väga palju sööma ning suhteliselt tühja kõhuga on lihtne liiga palju juua,» ütleb Yale'i ülikooli meditsiiniteaduste dotsent dr Karen Jubanyik.

Tõsiasi on ka see, et enamik inimesi istuvad lennu ajal ja lahkuvad harva oma kohalt. Nii võib reisija alles üles tõustes avastada, et alkoholi mõju on oodatust tugevam.

Võite muutuda häirivaks

Me kõik teame, et alkoholi joomine võib vähendada enesekontrolli. Mõned inimesed muutuvad häälekateks ja käituvad lugupidamatult nii lennumeeskonna kui ka kaasreisijatega. Joobes inimestel on raskem rahulikuks jääda, juhul kui neid miski ärritab. «Näiteks kui eesistuja on oma tooli alla lasknud, võib joobes inimene hakata temaga tüli norima,» ütleb Jubanyik.

Teil võib olla probleeme lennukis liikumisega