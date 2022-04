Venemaa lennukompanii S7 lendas välja oneWorldi alliansist

Ametliku teadaande kohaselt tehti otsus S7 liikmestaatus peatada ühiselt. See tähendab, et S7 lojaalsusprogrammi S7 Priority liikmed ei saa oneWorldi lendudel enam kasutada staatusprivileege (näiteks sissepääs äriklassi ootesaalidesse) ning vastupidi. Mitmed lennukompaniid (näiteks American, Alaska, British Airways ja Iberia) on peatanud koostöö miilide kogumise ja kulutamise vallas, aga Qatar Airways lubab enda lendudel S7 Priority liikmetel miile küll koguda, kuid mitte kulutada.